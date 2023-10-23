Госорганы Польши внезапно заказали шредеры после парламентских выборов

Польские спецслужбы проверяют вероятное уничтожение документов некоторыми государственными органами после парламентских выборов на фоне сообщений, что они объявили тендеры на закупку шредеров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации RMF FM.

На прошлой неделе СМИ написали, что польские службы разведки и военной контрразведки якобы создали специальные комиссии, которым поручили проанализировать государственные документы и решить, какие файлы перейдут в архив, а какие будут уничтожены в шредерах.

Один из бывших офицеров разведки рассказал RMF FM, что обычно такая работа происходит в конце января или в начале февраля, сейчас же это произошло сразу после парламентских выборов 15 октября.

Параллельно журналисты и оппозиционные политики обнаружили тендеры нескольких госучреждений Польши на массовую закупку шредеров.

К примеру, Агентство внутренней безопасности Польши выделило 250 тысяч злотых на приобретение 55 устройств для уничтожения бумаги, а польское Министерство развития и технологий хочет отремонтировать все свои шредеры. Тендер на "утилизацию и уничтожение сертифицированных документов" объявила и польская железнодорожная компания PKP Intercity.

Оппозиционные партии Польши считают, что госучреждения таким образом хотят скрыть факты несанкционированной оплаты политической рекламы партии власти "Право и справедливость". Они также утверждают, что уничтожение секретных документов происходит и в армии Польши – что Министерство обороны официально отрицает.

Заместитель министра-координатор спецслужб Польши Станислав Жарин заявил RMF FM, что ни одна служба не уничтожает документы. Он также заявил, что ни в военных службах, ни в гражданских службах не создавали комиссий для пересмотра или уничтожения текущей документации.

А заместитель министра юстиции Польши Себастьян Калета назвал сообщения о шредерах "сеянием паники со стороны оппозиции": "Мы работаем в нормальном режиме, мы просто ждем, когда будет сформировано парламентское большинство".

Напомним, согласно официальным данным, в парламент Польши проходят пять политсил и блоков: правящая партия "Право и справедливость" с результатом 35,38%, ключевой оппозиционный блок "Гражданская коалиция" с 30,70%, "Третий путь" с 14,40%, "Левица" с 8,61% и крайне правая "Конфедерация" с 7,16%.

С такими результатами выборов несмотря на формальную победу партии "Право и справедливость", которая руководила страной последние восемь лет, "Гражданская коалиция", "Третий путь" и "Левица" получают шанс сформировать правительство.

Подробно на тему выборов в Польше – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье Польша голосует за смену власти: что это значит и как изменятся отношения с Украиной.