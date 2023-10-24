Британія заявила про загибель щонайменше 10 своїх громадян в Ізраїлі

Щонайменше 10 громадян Великої Британії загинули в конфлікті між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС, ще шестеро вважаються зниклими безвісти.

Як пише "Європейська правда", про це в ефірі радіостанції Times Radio заявила заступник міністра фінансів Великої Британії Вікторія Аткінс, повідомляє Reuters.

В інтерв'ю Sky News вона також зазначила, що британський уряд вважає, що ці шестеро громадян країни перебувають у заручниках.

"Вони є нашим абсолютним пріоритетом", – сказала Аткінс.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак порівняв війну РФ проти України і загострення конфлікту між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

Перед цим Сунак побував з візитом в Ізраїлі, щоб продемонструвати солідарність з країною.

До того прем'єр Британії підкреслив важливість уникнення ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході під час телефонних розмов з президентами Палестинської національної автономії Махмудом Аббасом та Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.