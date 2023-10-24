Британия заявила о гибели по меньшей мере 10 своих граждан в Израиле

По меньшей мере 10 граждан Великобритании погибли в конфликте между Израилем и террористической группировкой ХАМАС, еще шестеро считаются пропавшими без вести.

Как пишет "Европейская правда", об этом в эфире радиостанции Times Radio заявила заместитель министра финансов Великобритании Виктория Аткинс, сообщает Reuters.

В интервью Sky News она также отметила, что британское правительство считает, что эти шестеро граждан страны находятся в заложниках.

"Они являются нашим абсолютным приоритетом", – сказала Аткинс.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак сравнил войну РФ против Украины и обострение конфликта между Израилем и боевиками ХАМАС.

Перед этим Сунак побывал с визитом в Израиле, чтобы продемонстрировать солидарность со страной.

До того премьер Британии подчеркнул важность избежания эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС на Ближнем Востоке во время телефонных разговоров в понедельник с президентами Палестинской администрации Махмудом Аббасом и Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.