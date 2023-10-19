Прем'єр Британії прибув з візитом до Ізраїлю

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув із візитом до Ізраїлю, щоб продемонструвати солідарність з країною, яка зазнала нападу з боку терористичного угрупування ХАМАС 7 жовтня.

Як пише "Європейська правда", про це заявили в офісі очільника британського уряду, повідомляє Reuters.

Сунак планує провести переговори зі своїм ізраїльським колегою Біньяміном Нетаньягу, висловить співчуття щодо загибелі людей в Ізраїлі та в секторі Гази, а також має намір застерегти від подальшої ескалації у регіоні.

Він також закликатиме до якнайшвидшого відкриття маршруту для доставлення гуманітарної допомоги в сектор Гази з Єгипту та надання можливості виїхати звідти британським громадянам, які там опинилися.

"Перш за все, я тут, щоб висловити свою солідарність з ізраїльським народом. Ви постраждали від невимовного, жахливого терористичного акту, і я хочу, щоб ви знали, що Сполучене Королівство та я з вами", – сказав британський прем'єр журналістам після приземлення.

За інформацією медіа, візит очільника британського уряду може бути частиною ширшого візиту на Близький Схід, який може включати зупинки в Йорданії та Єгипті. Втім, невідомо, чи відвідає Сунак ці країни після удару по лікарні в секторі Гази, внаслідок якого загинули сотні людей.

Ізраїль заперечив свою причетність до вибуху, заявивши, що він був спричинений ракетою, випущеною палестинським терористичним угрупованням "Ісламський джихад".

Раніше Сунак підкреслив важливість уникнення ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході під час телефонних розмов у понеділок з президентами Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом та Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Внаслідок конфлікту між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС загинули шестеро громадян Великої Британії, ще десять вважають зниклими безвісти.