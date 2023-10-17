Сунак закликав президентів Туреччини та Палестинської адміністрації уникнути ескалації

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак підкреслив важливість уникнення ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС на Близькому Сході під час телефонних розмов у понеділок з президентами Палестинської адміністрації Махмудом Аббасом та Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник британського уряду, інформує CNN.

За його словами, прем'єр Британії та глава Палестинської адміністрації погодилися з важливістю уникнення подальшої регіональної ескалації та забезпечення спокою на Близькому Сході.

Сунак висловив Аббасу співчуття у зв'язку із загибеллю палестинських цивільних осіб, які постраждали від наслідків терористичної атаки ХАМАС на Ізраїль.

Водночас прем'єр Великої Британії та президент Туреччини домовилися працювати разом, щоб запобігти подальшій ескалації, повідомив речник Даунінґ-стріт.

"Лідери також домовилися працювати разом з міжнародними партнерами, щоб активізувати близькосхідний мирний процес і досягти мирного й довгострокового вирішення цього конфлікту", – додав представник уряду.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон провів телефонну розмову зі своїм іранським колегою Ібрагімом Раїсі, в якій застеріг його від ескалації конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС.

Також повідомляли, що у Білому домі допускають можливість втручання Ірану у конфлікт між Ізраїлем і терористичним угрупуванням ХАМАС.

Перед цим президент США Джо Байден вирішив направити авіаносець у Середземне море і літаки в район Перської затоки.

Крім того, Пентагон оголосив про переміщення військових кораблів США, включаючи авіаносець та додаткові літаки, ближче до східного Середземномор'я після нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль і подальшої ескалації конфлікту.