Єврокомісія представила план подолання кризи у вітроенергетиці

Європейська комісія представила нові заходи для стимулювання вітроенергетичної галузі, щоб досягти цілей ЄС щодо виробництва відновлюваної енергії до 2030 року.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі Єврокомісії.

За допомогою нових заходів Єврокомісія прагне досягти своєї кліматичної мети – до 2030 року виробляти 42,5% від загального споживання енергії в ЄС з відновлюваних джерел.

План дій передбачає негайні заходи, які мають бути вжиті спільно Єврокомісією, державами-членами ЄС та галуззю. Спираючись на існуючу політику та законодавство, він зосереджується на кількох основних напрямках.

Йдеться про наступні шість напрямків: прискорення розгортання вітрових установок за рахунок підвищення передбачуваності та пришвидшеної видачі дозволів, більш досконалі тендери, доступ до фінансування, справедливе та конкурентне міжнародне середовище, навички, залучення промисловості та зобов'язання держав-членів.

Крім того, Єврокомісія очікує, що морська вітроенергетика зробить значний внесок у досягнення кліматичних та енергетичних цілей ЄС у найближчі роки.

Раніше міністри енергетики Європейського Союзу домовилися про реформування спільного ринку електроенергії.

Нагадаємо, Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) схвалив рамкове фінансування для компанії Solaria в розмірі до 1,7 млрд євро на будівництво близько 120 сонячних електростанцій, розташованих переважно в Іспанії, а також в Італії та Португалії.

Раніше повідомляли, що Євросоюз до 2030 року може потрапити в таку ж залежність від Китаю щодо літій-іонних батарей та паливних елементів, як і у випадку з російськими енергоносіями до повномасштабної війни проти України.