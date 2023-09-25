В Іспанії, Італії та Португалії побудують сонячні електростанції за 1,7 млрд євро

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) схвалив рамкове фінансування для компанії Solaria в розмірі до 1,7 млрд євро на будівництво близько 120 сонячних електростанцій, розташованих переважно в Іспанії, а також в Італії та Португалії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Єврокомісії.

Очікують, що електростанції будуть введені в експлуатацію до кінця 2028 року. Ця операція сприятиме досягненню цілей політики ЄС в межах курсу на зелену енергетику.

Більше третини встановлених потужностей буде розташовано в менш розвинених регіонах, де ВВП на душу населення становить менше 75% від середнього показника по ЄС.

За оцінками ЄІБ, проєкт значно підвищить рівень зайнятості в регіонах, де будуть побудовані заводи, створюючи близько 11 100 робочих місць на рік на етапі будівництва.

Проєкт підтримується програмою InvestEU, в межах якого державні та приватні партнери інвестуватимуть під бюджетні гарантії ЄС і таким чином залучать щонайменше 372 млрд євро додаткових інвестицій.

Раніше повідомляли, що Євросоюз до 2030 року може потрапити в таку ж залежність від Китаю щодо літій-іонних батарей та паливних елементів, як і у випадку з російськими енергоносіями до повномасштабної війни проти України.

Перед цим єврокомісар з питань довкілля Віргініюс Сінкявічюс заявив про необхідність терміново і глибоко скоротити шкідливі викиди протягом цього десятиліття.