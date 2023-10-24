Еврокомиссия представила план преодоления кризиса в ветроэнергетике

Европейская комиссия представила новые меры для стимулирования ветроэнергетической отрасли, чтобы достичь целей ЕС по производству возобновляемой энергии до 2030 года.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

С помощью новых мер Еврокомиссия стремится достичь своей климатической цели – к 2030 году производить 42,5% от общего потребления энергии в ЕС из возобновляемых источников.

План действий предусматривает немедленные меры, которые должны быть приняты совместно Еврокомиссией, государствами-членами ЕС и отраслью. Опираясь на существующую политику и законодательство, он сосредотачивается на нескольких основных направлениях.

Речь идет о следующих шести направлениях: ускорение развертывания ветровых установок за счет повышения предсказуемости и ускоренной выдачи разрешений, более совершенные тендеры, доступ к финансированию, справедливая и конкурентная международная среда, навыки, привлечение промышленности и обязательства государств-членов.

Кроме того, Еврокомиссия ожидает, что морская ветроэнергетика внесет значительный вклад в достижение климатических и энергетических целей ЕС в ближайшие годы.

Ранее министры энергетики Европейского Союза договорились о реформировании общего рынка электроэнергии.

Напомним, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) одобрил рамочное финансирование для компании Solaria в размере до 1,7 млрд евро на строительство около 120 солнечных электростанций, расположенных преимущественно в Испании, а также в Италии и Португалии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз к 2030 году может попасть в такую же зависимость от Китая по литий-ионным батареям и топливным элементам, как и в случае с российскими энергоносителями до полномасштабной войны против Украины.