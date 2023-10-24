Як чорногорці можуть втратити свою державу

З 1 по 15 листопада в Чорногорії будуть проводити перепис населення. Проте плани його проведення викликали черговий спалах політичного протистояння в країні.

І навіть змусили Європейський парламент ухвалити резолюцію, в якій той рекомендував провести перерахунок мешканців Чорногорії згодом, не зараз, щоб уникнути подальшої поляризації суспільства.

Про те, що ж не так із чорногорським переписом – у статті журналістки, редакторки порталу "Балканський оглядач" Наталі Іщенко Референдум на користь "сербського міра": як чорногорці можуть стати меншиною в своїй країні.

Перепис населення має принципове значення для майбутнього Чорногорії.

Збільшення номінальної кількості сербського населення, як очікують, відбудеться головним чином за рахунок зменшення етнічного чорногорського, що ще більше посилить ефект зростання впливу Сербії в Чорногорії.

Белград, прекрасно розуміючи свої інтереси, перетворив підготовку до перепису в масштабну політтехнологічну кампанію.

Частиною цієї активності стала пряма реклама сербства. "Ponosni na svoje srpsko" ("Пишаємося своїм сербством") – таке гасло сповіщають банери із зображеннями визначних сербських діячів, що в останні тижні були розміщені по всій Чорногорії.

Такої прямої та масштабної реклами сербської ідентичності в історії незалежної Чорногорії ще не було.

Різноманітні сербські структури в останні місяці проводили культурно-масові акції – концерти, презентації книжок та фільмів – в різних регіонах Чорногорії.

В низці чорногорських міст відбувся прем’єрний показ фільму "Чорногорія – межа між правдою та брехнею", знятого за ініціативи Асоціації сербів з Чорногорії.

Показово, що у презентації взяв участь посол Росії в Чорногорії Владислав Масленіков.

Топ-агітатором цієї пропагандистської кампанії стала Сербська православна церква.

В середині жовтня в Чорногорію завітав Патріарх СПЦ Порфирій, який закликав православних вірян Чорногорії визначити свою ідентичність як вірних Сербської православної церкви, носіїв сербської мови.

І звісно – як представників сербського народу.

А як в цій ситуації діє чорногорська влада? Невже там не бачать загрози?

На жаль, наразі проти референдуму виступає лише опозиція. Передусім – колишня партія влади, Демократична партія соціалістів (ДПС).

Кампанія підготовки до перепису збіглася в Чорногорії із формуванням нової правлячої коаліції, яка після позачергових виборів, що пройшли у червні, має призначити керівництво парламенту та уряду.

Учасниками нової більшості, судячи з останніх домовленостей, стануть відверто просербські сили, і їхні представники мають всі шанси увійти в керівництво законодавчої та виконавчої влади.

Коаліціада, тим більш з таким фіналом, розбурхала політичні пристрасті в Чорногорії, а перепис зробив атмосферу в чорногорської політиці вже геть запальною.

Зрештою, у ситуацію був змушений втрутитися ЄС.

Враховуючи всі обставини, Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо Чорногорії, в якій міститься прохання про перенесення перепису до часів, коли країна вийде з політичного глухого кута.

Чорногорська влада, судячи з усього, не захотіла почути європарламентарів.

Отже, перепис населення в Чорногорії має пройти, як і заплановано, з 1 по 15 листопада.

Опозиційні партії закликають до бойкоту.

Якщо баланс буде змінений в бік більшої кількості сербського населення, то, як очікують місцеві політичні оглядачі, серби в Чорногорії та Белград будуть вимагати конституційних змін для розширення прав сербського населення.

Наразі існують дві версії того, що можуть попросити серби.

Докладніше – у матеріалі Наталі Іщенко Референдум на користь "сербського міра": як чорногорці можуть стати меншиною в своїй країні.