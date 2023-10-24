Как черногорцы могут потерять свое государство

С 1 по 15 ноября в Черногории будут проводить перепись населения. Однако планы ее проведения вызвали очередную вспышку политического противостояния в стране.

И даже заставили Европейский парламент принять резолюцию, в которой тот рекомендовал провести пересчет жителей Черногории позже, не сейчас, чтобы избежать дальнейшей поляризации общества.

О том, что же не так с черногорской переписью – в статье журналистки, редактора портала "Балканский обозреватель" Натальи Ищенко Референдум в пользу "сербского мира": как черногорцы могут стать меньшинством в своей стране.

Перепись населения имеет принципиальное значение для будущего Черногории.

Увеличение номинального количества сербского населения, как ожидают, произойдет главным образом за счет уменьшения этнического черногорского, что еще больше усилит эффект роста влияния Сербии в Черногории.

Белград, прекрасно понимая свои интересы, превратил подготовку к переписи в масштабную политтехнологическую кампанию.

Частью этой активности стала прямая реклама сербства. "Ponosni na svoje srpsko" ("Гордимся своим сербством") – такой лозунг возвещают баннеры с изображениями выдающихся сербских деятелей, которые в последние недели были размещены по всей Черногории.

Такой прямой и масштабной рекламы сербской идентичности в истории независимой Черногории еще не было.

Различные сербские структуры в последние месяцы проводили культурно-массовые акции – концерты, презентации книг и фильмов – в разных регионах Черногории.

В ряде черногорских городов состоялся премьерный показ фильма "Черногория – граница между правдой и ложью", снятого по инициативе Ассоциации сербов из Черногории.

Показательно, что в презентации принял участие посол России в Черногории Владислав Маслеников.

Топ-агитатором этой пропагандистской кампании стала Сербская православная церковь.

В середине октября в Черногорию приехал Патриарх СПЦ Порфирий, который призвал православных верующих Черногории определить свою идентичность как верных Сербской православной церкви, носителей сербского языка.

И конечно – как представителей сербского народа.

А как в этой ситуации действуют черногорские власти? Неужели там не видят угрозы?

К сожалению, пока против референдума выступает только оппозиция. Прежде всего – бывшая партия власти, Демократическая партия социалистов (ДПС).

Кампания подготовки к переписи совпала в Черногории с формированием новой правящей коалиции, которая после внеочередных выборов, прошедших в июне, должна назначить руководство парламента и правительства.

Участниками нового большинства, судя по последним договоренностям, станут откровенно просербские силы, и их представители имеют все шансы войти в руководство законодательной и исполнительной власти.

Коалициада, тем более с таким финалом, взбудоражила политические страсти в Черногории, а перепись сделала атмосферу в черногорской политике уже напрочь накаленной.

В конце концов, в ситуацию был вынужден вмешаться ЕС.

Учитывая все обстоятельства, Европейский парламент принял резолюцию по Черногории, в которой содержится просьба о переносе переписи до времен, когда страна выйдет из политического тупика.

Черногорские власти, судя по всему, не захотели услышать европарламентариев.

Итак, перепись населения в Черногории должна пройти, как и запланировано, с 1 по 15 ноября.

Оппозиционные партии призывают к бойкоту.

Если баланс будет изменен в сторону большего количества сербского населения, то, как ожидают местные политические обозреватели, сербы в Черногории и Белград будут требовать конституционных изменений для расширения прав сербского населения.

Сейчас существуют две версии того, что могут попросить сербы.

Подробнее – в материале Натальи Ищенко Референдум в пользу "сербского мира": как черногорцы могут стать меньшинством в своей стране.