У Чорногорії через 5 місяців після виборів наближаються до домовленості про уряд

У Чорногорії більш як через 5 місяців після парламентських виборів партії наблизилис до угоди про склад нового уряду.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Vijesti.

Проєкт угоди, що розрахована на 4 роки, передбачає, що найбільше мандатів отримає нещодавно створена партія "Європа зараз" (PES), "Нова сербська демократія" (що входить до просербського і прихильного до Росії блоку "За майбутнє Чорногорії") висуне свого представника на посаду спікера Скупштини, а "демократи" (помірковано просербські "Демократична Чорногорія") отримають посади у силовому блоці.

Кандидатуру прем’єра висуне "Європа зараз", яку очолює Мілойко Спаїч, "демократи" – віцепрем’єра з питань безпеки, політичної системи і внутрішньої політики, а також віцепрем’єра з європейських і закордонних справ.

"Європа зараз" також висуне кандидатів на посади міністрів з питань транспорту і судноплавства, міського планування, держвласності, європейських справ, фінансів, освіти, науки та інновації, юстиції, праці й соціальних питань, охорони здоров’я, енергетики, закордонних справ.

"Албанський форум" запропонує віцепрем’єра з економічної політики, який одночасно буде міністром економічного розвитку; віцепрем’єра з питань праці, освіт, охорони здоров’я і соціальних питань – громадське об’єднання CIVIS.

"Демократи" мають отримати посаду міністрів внутрішніх справ, оборони, туризму, екології, сталого розвитку, культури й медіа.

Соціалістична народна партія (SNP) запропонує міністра сільського й лісового господарства та управління водними ресурсами, а також міністра з питань молоді та спорту.

Представники "Алманського альянсу" мають отримати посаду міністра у справах прав людини і прав меншин.

Нагадаємо, про підсумки виборів у Чорногорії "Європейська правда" розповідала у статті: Перемога з невідомими: чому проросійські сили Чорногорії зберегли шанси на реванш