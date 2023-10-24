Референдум на користь "сербського міра": як чорногорці можуть стати меншиною в своїй країні

Останній раз протистояння на етнічному ґрунті фіксувалися у Чорногорії у 2021 році (на фото). Однак референдум може дати таким конфліктам друге дихання

На перший погляд, нічого особливого, і тим більше – небезпечного.

З 1 по 15 листопада в Чорногорії будуть проводити перепис населення. Проте плани його проведення викликали черговий спалах політичного протистояння в країні.

І навіть змусили Європейський парламент ухвалити резолюцію, в якій той рекомендував провести перерахунок мешканців Чорногорії згодом, не зараз, щоб уникнути подальшої поляризації суспільства.

Що ж не так із чорногорським переписом? Може те, що його організаторам важливо не дізнатися реальну кількість населення у країні та її етнічний склад, але й довести, що серби у країні становлять більшість: абсолютну чи, принаймні, відносно титульного етносу.

А це, своєю чергою, відкриває додаткові можливості для Белграда втручатися в справи сусідньої країни.

Реклама сербського етносу

"Ponosni na svoje srpsko" ("Пишаємося своїм сербством") – таке гасло сповіщають банери із зображеннями визначних сербських діячів, що в останні тижні були розміщені по всій Чорногорії.

Такої прямої та масштабної реклами сербської ідентичності в історії незалежної Чорногорії ще не було.

Перепис населення має принципове значення для майбутнього Чорногорії.

Збільшення номінальної кількості сербського населення, як очікують, відбудеться головним чином за рахунок зменшення етнічного чорногорського, що ще більше посилить ефект зростання впливу Сербії в Чорногорії.

Белград, прекрасно розуміючи свої інтереси, перетворив підготовку до перепису в масштабну політтехнологічну кампанію.

Частиною цієї активності і стала вже згадана пряма реклама сербства. До речі, тут не минулося без міжнародного скандалу. Проте не з чорногорською владою. На ці банери також додали видатних постатей сусідньої Хорватії, що викликало обурення і ноту Загреба.

Чорногорські журналісти з регіону помітили і більш "хитрий" меседж.

Спираючись на думку, що за часів югославського "братерства та єдності" свідомих чорногорців було менше, ніж сербів або югославів, автори кампанії закликають мешканців Чорногорії дізнатися про свою національність у старшого покоління. "Якщо ти не знаєш, хто ти, запитай у діда", – закликає лозунг, демонстративно написаний кирилицею.

Пропагандистський просербський (та проросійський) ресурс IN4S веде кампанію під гаслом "Не чорногорське, якщо не сербське", тим самим позиціонуючи чорногорський етнос як частину сербської нації.

Різноманітні сербські структури в останні місяці проводили культурно-масові акції – концерти, презентації книжок та фільмів – в різних регіонах Чорногорії, метою яких, як пишуть місцеві незалежні експерти, були пропаганда сербського націоналізму з одночасним запереченням існування чорногорської ідентичності і права Чорногорії на незалежність.

Зокрема, в низці чорногорських міст відбувся прем’єрний показ фільму "Чорногорія – межа між правдою та брехнею", знятого за ініціативи Асоціації сербів з Чорногорії. Картина в позитивному ключі подає так звану Подгорицьку скупщину 1918 року – саме тоді було ухвалене рішення про приєднання Чорногорії до Сербії. Показово, що у презентації взяв участь посол Росії в Чорногорії Владислав Масленіков.

Топ-агітатором цієї пропагандистської кампанії стала Сербська православна церква.

В середині жовтня в Чорногорію завітав Патріарх СПЦ Порфирій, який закликав православних вірян Чорногорії визначити свою ідентичність як вірних Сербської православної церкви, носіїв сербської мови.

І звісно - як представників сербського народу.

"Напад на чорногорську ідентичність"

А як в цій ситуації діє чорногорська влада? Невже там не бачать загрози?

На жаль, наразі проти референдуму виступає лише опозиція. Передусім - колишня партія влади, Демократична партія соціалістів (ДПС).

Після заяв сербського патріарха СПЦ виконувач обов'язків голови ДПС Даніель Живкович наголосив, що метою проведення запланованого на листопад перепису населення є "етнічна інженерія".

Живкович висловив думку, що контролює цей процес Безпеково-інформаційне агентство, служба безпеки Сербії.

Експрезидент та засновник ДПС Міло Джуканович розвинув цю думку, зазначивши в інтерв’ю телебаченню Боснії і Герцеговини:

"Ідеологи Великої Сербії хочуть знищити Чорногорію. Першочергове завдання — довести, що Чорногорія є сербською державою.

Чорногорська національна ідентичність піддається нападу, тому що це відкриває шлях до знищення незалежності Чорногорії".

Як наслідок, ДПС та інші опозиційні сили - Соціал-демократична та Ліберальна партії, а також Національні ради малочисельних народів і національних громад Чорногорії - Боснійська рада, Національна рада албанців, Хорватська національна рада, Рада мусульман і Рада ромів - звернулися до уряду та державних інституцій з проханням відкласти перепис населення, щоб забезпечити належні умови для його проведення.

А як на це реагує чорногорська влада?

Тут треба зазначити, що кампанія підготовки до перепису збіглася в Чорногорії із формуванням нової правлячої коаліції, яка після позачергових виборів, що пройшли у червні, має призначити керівництво парламенту та уряду.

Учасниками нової більшості, судячи з останніх домовленостей, стануть відверто просербські сили, і їхні представники мають всі шанси увійти в керівництво законодавчої та виконавчої влади.

Як очікують, коаліцію створять партії, що представляють сербські та албанські національні меншини Чорногорії, в той час як "чорногорські партії", найімовірніше, будуть в опозиції.

Коаліціада, тим більш з таким фіналом, розбурхала політичні пристрасті в Чорногорії, а перепис зробив атмосферу в чорногорської політиці вже геть запальною.

Зрештою, у ситуацію був змушений втрутитися ЄС.

Враховуючи всі обставини, Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо Чорногорії, в якій міститься прохання про перенесення перепису. За резолюцію проголосували 529 євродепутатів, 51 був проти, 53 утрималися.

Чорногорську владу закликали провести перепис населення лише після того, як країна вийде з політичного глухого кута, вказавши на неприпустимість використання цього питання як чергового приводу для посилення поляризації суспільства.

Чорногорська влада, судячи з усього, не захотіла почути європарламентарів.

Президент Чорногорії Яков Мілатович, коментуючи резолюцію парламенту, зазначив, що Євростат визнав чорногорське Управління статистики, MONSTAT, повністю готовим до проведення перепису у коректний і законний спосіб.

А чорногорське державне телебачення, розповідаючи про рішення Європарламенту, додало, що такі резолюції ЄП мають необов’язковий, суто рекомендаційний характер.

Шлях до сепаратизму

Отже, перепис населення в Чорногорії має пройти, як і заплановано, з 1 по 15 листопада.

Опозиційні партії закликають до бойкоту, але наразі невідомо, наскільки ця ідея буде ефективною і чи зможе наявність такого заклику поставити під сумнів легітимність перерахунку мешканців Чорногорії.

Якщо нова просербська влада буде станом на 15 листопада сформована, вона, очевидно, оголосить ймовірно вигідні для неї результати навіть на тлі бойкоту з боку чорногорців та національних меншин.

Згідно з останнім переписом населення 2011 року, в Чорногорії проживало 45% чорногорців, 29% сербів, 9% боснійців, 5% албанців, 3% мусульман, по одному відсотку хорватів і ромів.

Якщо баланс буде змінений в бік більшої кількості сербського населення, то, як очікують місцеві політичні оглядачі, серби в Чорногорії та Белград будуть вимагати конституційних змін для розширення прав сербського населення.

Наразі існують дві версії того, що можуть попросити серби.

Варіант 1. "Північномакедонський". Серби в Чорногорії - як албанці в Північній Македонії - отримають більші права для своєї мови, а головне - більшу та гарантовану представленість на всіх рівнях і у всіх структурах влади.

Варіант 2. "Боснійсько-герцеговинський". Цей варіант передбачає федералізацію Чорногорії, включаючи зміну унітарного устрою на федеративний, а також створення сербської автономії.

Звісно, сам по собі перепис не здатний на подібні зміни, але разом зі зміною влади такий сценарій стає більш вірогідним.

Авторка: Наталя Іщенко,

журналістка, редакторка порталу "Балканський оглядач"