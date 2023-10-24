На місці пошкодження Balticconnector знайшли предмет, схожий на якір
Кримінальна поліція Фінляндії повідомила, що на дні Балтійського моря поруч із місцем пошкодження газогону Balticconnector знайшли важкий предмет, схожий на якір.
Заяву фінських правоохоронців наводить Yle, повідомляє "Європейська правда".
У вівторок предмет вилучили з місця інциденту. Підйом здійснювався за допомогою крана нафтодобувного судна Hall.
У поліції кажуть, що поки не можуть сказати, чи було пошкодження газогону навмисним.
На даному етапі розслідування у відомстві не можуть сказати, чи міг цей інцидент бути терористичним актом.
Як відомо, в ніч на 8 жовтня за невідомих обставин виявився пошкодженим газопровід Balticconnector, що сполучає Естонію і Фінляндію, а також телекомунікаційний кабель естонського оператора.
Детально на цю тему читайте у статті: Шторм чи диверсія? Фінляндія та Естонія розслідують "вибух" газогону на дні Фінської затоки.