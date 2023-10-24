На месте повреждения Balticconnector нашли предмет, похожий на якорь

Уголовная полиция Финляндии сообщила, что на дне Балтийского моря рядом с местом повреждения газопровода Balticconnector нашли тяжелый предмет, похожий на якорь.

Заявление финских правоохранителей приводит Yle, сообщает "Европейская правда".

Во вторник предмет был изъят с места инцидента. Подъем осуществлялся с помощью крана нефтедобывающего судна Hall.

В полиции говорят, что пока не могут сказать, было ли повреждение газопровода преднамеренным.

На данном этапе расследования в ведомстве не могут сказать, мог ли этот инцидент быть террористическим актом.

Как известно, в ночь на 8 октября при неизвестных обстоятельствах оказался поврежденным газопровод Balticconnector, соединяющий Эстонию и Финляндию, а также телекоммуникационный кабель эстонского оператора.

Подробно об этом читайте в статье Шторм или диверсия? Финляндия и Эстония расследуют "взрыв" газопровода на дне Финского залива