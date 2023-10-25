Правительство Германии согласовало более жесткие правила депортации, несмотря на оппозицию Зеленых, которые входят в состав правительственной коалиции.

Об этом из правительственных источников стало известно изданию Spiegel, пишет "Европейская правда".

Федеральное правительство хочет быстрее депортировать искателей убежища, которым было отказано. Новый закон призван предотвратить срыв репатриации в последний момент.

По данным правительственных источников, немецкий кабмин одобрил соответствующий законопроект, который представила министр внутренних дел Нэнси Фезер.

Среди прочего, законопроект предусматривает увеличение максимальной продолжительности так называемого задержания в ожидании депортации с нынешних 10 до 28 дней. Кроме того, планируют расширение полномочий органов власти и усиление борьбы с контрабандистами.

Этим законом федеральное правительство хочет уменьшить количество депортаций, которые не происходят в кратчайшие сроки. Его еще должен принять Бундестаг.

И канцлер Олаф Шольц, и министр Фезер отмечали необходимость ускорить депортацию. Шольц недавно высказался за более жесткую политику депортации в интервью Spiegel.

Эти меры являются частью миграционного пакета, который был согласован в рамках правящей коалиции. Пакет также предусматривает ускоренное трудоустройство беженцев.

Федеральное министерство внутренних дел оценивает количество людей, которые обязаны покинуть страну, примерно в 50 тысяч человек. Фезер отметила, что в этом году количество депортаций было примерно на 27% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В коалиции существует определенная критика ужесточения закона, даже в самой партии СДПГ Шольца. Однако это решение является тяжелым ударом для Зеленых, которые занимают менее строгую позицию в отношении убежища и миграционной политики.

Напомним, в сентябре в Германию нелегально въехали 21 366 человек – это больше всего за более чем 7 лет.