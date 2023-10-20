Шольц наполягає на більших масштабах депортації нелегалів з Німеччини

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що для скорочення нелегальної міграції владі доведеться масово депортувати тих, хто не має права залишатися в Німеччині.

Про це він сказав в інтерв’ю Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Уряд несе відповідальність "за те, щоб наше суспільство функціонувало", а це передбачає й "певну жорсткість", зауважив німецький канцлер.

"Ми повинні нарешті депортувати у більших масштабах тих, хто не має права залишатися в Німеччині", – додав Шольц.

За його словами, ті, хто не може посилатися на підстави для захисту і не має перспектив залишитися, повинні виїхати.

Канцлер підкреслив, що Німеччина повинна бути відкритою і сучасною, "тому що ми потребуємо працівників з інших країн", однак, за його словами, "ми маємо право визначати, кого ми хочемо прийняти".

"І незалежно від цього ми маємо право пропонувати захист усім тим, хто рятується від політичних переслідувань, хто тікає від війни і смерті", – резюмував Шольц.

Раніше Шольц заявив, що ключовим інструментом у зменшенні напливу мігрантів до Європи є угоди про репатріацію з третіми країнами, та розкритикував лідерів інших держав за те, що вони борються з проблемою "жорсткою риторикою".

16 жовтня уряд Німеччини запровадив тимчасовий внутрішній прикордонний контроль на сухопутних кордонах з Польщею, Чехією та Швейцарією через міграційні проблеми.

Уряд Німеччини також розробив законодавство для полегшення депортації мігрантів, яким не погодили заявку на притулок.