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Шольц закликав ключову опозиційну партію підтримати закон, що спрощує депортацію нелегалів

Середа, 25 жовтня 2023, 08:25

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав опозиційний Християнсько-демократичний союз (ХДС) підтримати запропонований урядом проєкт, спрямований на скорочення нелегальної міграції. 

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Канцлер написав листа лідеру ХДС Фрідріху Мерцу, у якому закликав його підтримати запропоновані заходи. 

"Для мене важливо, щоби федеральний уряд, земельний уряд та опозиція досягли спільних домовленостей, щоб суттєво скоротити нелегальну міграцію до Німеччини", – зазначив Шольц. 

Лист Шольца став відповіддю на лист Мерца, у якому той висував свої пропозиції щодо співпраці. 

Канцлер не відповів на пропозицію щодо створення робочих груп з рівним представництвом і натомість акцентував на необхідності координації між федеральними землями, з якими уряд хоче досягти конкретних домовленостей 6 листопада. 

У середу МВС Німеччини має презентувати проєкт щодо швидших процедур репатріації, щоб повертати додому мігрантів, які не мають підстав для отримання притулку.

У вересні до Німеччини нелегально в'їхали 21 366 осіб – це найбільше за понад 7 років.

Одночасно у поліції кажуть про нестачу ресурсів для того, щоб оперативно реалізувати ці заходи. 

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