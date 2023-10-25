Латвия хочет приобрести ракеты ATACMS

Государственный департамент США одобрил продажу Латвии шести ракетно-артиллерийских систем HIMARS, также будут приобретены дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом в Twitter (X) написал министр обороны Латвии Андрис Спрудс, сообщает "Европейская правда".

По его словам, общая стоимость закупки составляет около 220 миллионов долларов.

Министр обещает, что контракт на приобретение будет подписан в ближайшие месяцы.

"Это значительно усилит боевые возможности ВС Латвии и стратегическое партнерство между США и Латвией", – добавил Спрудс.

В начале октября стало известно, что Эстония закупит у США ракеты большой дальности ATACMS, а также пусковые установки HIMARS.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы использовали американские дальнобойные ракеты ATACMS, нанеся удары по аэродромам российских оккупантов в захваченных Бердянске и Луганске.