Німеччина готується узаконити ненадання громадянства антисемітам 

Німецький парламент розгляне закон, за яким люди, які вчинили антисемітські дії, ніколи не зможуть отримати громадянство країни.

Про це заявила в середу міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, її цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Наш проєкт нового закону про громадянство, який ми зараз будемо обговорювати в Бундестазі, передбачає чітке виключення антисемітів", – сказала Фезер в заяві, опублікованій після зустрічі з послом Ізраїлю в Німеччині Роном Просором.

Вона додала, що німецька влада "надзвичайно пильна" щодо прихильників ісламістського угруповання ХАМАС в Німеччині. Фезер додала, що будь-яка така особа буде "переслідуватися за всією суворістю закону".

Нагадаємо, у неділю канцлер Олаф Шольц під час відкриття нової синагоги пообіцяв викорінити антисемітизм в країні на тлі сплеску антиєврейських інцидентів через конфлікт Ізраїлю та ХАМАС.

Після цього Фезер закликала якнайшвидше ухвалити представлений урядом закон про сприяння демократії на тлі мітингів із випадками антисемітизму.

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