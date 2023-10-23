Глава МВС Німеччини закликає швидко ухвалити закон щодо боротьби з антисемітизмом

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер закликала якнайшвидше ухвалити представлений урядом закон про сприяння демократії на тлі мітингів із випадками антисемітизму, які відбувались в країні.

Про це вона сказала в інтерв’ю Rheinische Post, яке наводить DPA, повідомляє "Європейська правда".

Фезер наголосила на необхідності посилити ініціативи, "які захищають і підтримують євреїв прямо зараз".

"Саме тому нам зараз потрібен закон про сприяння демократії, який ми з міністеркою у справах сім'ї Лізою Паус представили в Бундестазі кілька місяців тому…Парламентські дебати вже далеко просунулися, тепер він повинен бути ухвалений швидко", – зазначила глава німецького МВС.

За її словами, новий закон буде надійно підтримувати і стабільно зміцнювати ініціативи у боротьбі з антисемітизмом.

Закон про сприяння демократії покликаний забезпечити асоціації та організації, які працюють над зміцненням демократії та запобіганням екстремізму, кращою фінансовою базою в майбутньому.

"Ми не можемо вести боротьбу з антисемітизмом лише за допомогою сильних органів безпеки, ми також повинні зміцнювати наші громадські сили. Ми повинні забрати простір для ненависті скрізь – чи то в соціальних мережах, чи то в школах, чи то на вулицях", – додала Фезер.

Нагадаємо, у неділю канцлер Олаф Шольц під час відкриття нової синагоги пообіцяв викорінити антисемітизм в країні на тлі сплеску антиєврейських інцидентів через конфлікт Ізраїлю та ХАМАС.

Раніше німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні, учасники яких раділи нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, а канцлер Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС.