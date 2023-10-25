Германия готовится узаконить непредоставление гражданства антисемитам

Немецкий парламент рассмотрит закон, по которому люди, совершившие антисемитские действия, никогда не смогут получить гражданство страны.

Об этом заявила в среду министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, ее цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Наш проект нового закона о гражданстве, который мы сейчас будем обсуждать в Бундестаге, предусматривает четкое исключение антисемитов", – сказала Фезер в заявлении, опубликованном после встречи с послом Израиля в Германии Роном Просором.

Она добавила, что немецкие власти "чрезвычайно бдительны" в отношении сторонников исламистской группировки ХАМАС в Германии. Фезер добавила, что любое такое лицо будет "преследоваться по всей строгости закона".

Напомним, в воскресенье канцлер Олаф Шольц во время открытия новой синагоги пообещал искоренить антисемитизм в стране на фоне всплеска антиеврейских инцидентов из-за конфликта Израиля и ХАМАС.

После этого Фезер призвала как можно быстрее принять представленный правительством закон о содействии демократии на фоне митингов со случаями антисемитизма.

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