Шольц вимагає "нульової терпимості" до антисемітизму у Німеччині

Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю під час відкриття нової синагоги пообіцяв викорінити антисемітизм в країні на тлі сплеску антиєврейських інцидентів через конфлікт Ізраїлю та ХАМАС.

Виступ Шольца цитує агентство AFP, пише "Європейська правда".

"У Німеччині має бути нульова терпимість до антисемітизму", — сказав Шольц у синагозі в східному місті Дессау.

Він пообіцяв, що Німеччина буде "захищати і обороняти" єврейське життя, сказав Шольц. Він висловив свій шок через антисемітизм, який шириться "по всьому світу і, на жаль, також тут, у Німеччині" після нападів ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

85 Jahre nach der Zerstörung der Synagoge von Dessau schließen wir heute eine Lücke.



Diese neue Synagoge mitten in der Stadt zeigt: Jüdisches Leben ist und bleibt ein Teil Deutschlands.



Es gehört hierher. (1/2) pic.twitter.com/C6XkkeHR4r — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 22, 2023

Німеччина стала свідком хвилі антисемітських інцидентів після ізраїльської кампанії бомбардувань сектора Гази. Єврейські будинки в Берліні позначали зіркою Давида, також невідомі минулого тижня кинули дві пляшки з коктейлем Молотова в єврейську синагогу.

"Не можна заплющувати очі, коли євреї не в безпеці на вулицях Німеччини, коли зірки Давида з’являються на будинках, коли в синагоги кидають коктейлі Молотова", — сказав Шольц.

Відкриття синагоги в Дессау відбулося через 85 років після того, як синагога в місті була знищена під час антиєврейського погрому 9 листопада 1938 року, коли нацистські натовпи підпалювали та грабували синагоги та єврейські підприємства по всій Німеччині\

Нову будівлю назвали синагогою Вайля на честь німецько-американського композитора Курта Вайля, батько якого був кантором у єврейській громаді Дессау.

За даними Міністерства внутрішніх справ, Німеччина має третю за чисельністю єврейську громаду в Європі.

Раніше німецькі політики різко розкритикували демонстрації у Берліні, учасники яких раділи нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль, а канцлер Шольц оголосив про заборону підтримки діяльності терористичної організації ХАМАС.