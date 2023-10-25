Парламент Словаччини обрав спікера із коаліції антиукраїнського Фіцо

Спікером Національної ради (парламенту) Словаччини став колишній прем’єр країни Петер Пеллегріні, представник партії "Голос", яка входить до коаліції з політсилою проросійського Роберта Фіцо.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на телеканал ТА3.

За кандидатуру Пеллегріні проголосував 131 депутат, для обрання потрібно було набрати щонайменше 76 голосів.

Пеллегріні подякував депутатам, які обрали його на цю посаду.

Він закликав парламент сприяти підвищенню політичної культури в Словаччині, а також висловив сподівання, що Національна рада думатиме про всю націю, а не лише про її частину.

Після нещодавніх парламентських виборів у Словаччині формується уряд із євроскептичних та антиукраїнських сил.

Напередодні президентка Словаччини Зузана Чапутова погодилась з оновленим списком кандидатів на посади міністрів у новий уряд.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Словаччині готують проросійський уряд: що чекати від нової влади країни-сусідки України