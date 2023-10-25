Парламент Словакии избрал спикера из коалиции антиукраинского Фицо

Спикером Национального совета (парламента) Словакии стал бывший премьер страны, представитель партии "Голос", которая входит в коалицию с политсилой пророссийского Роберта Фицо, Петер Пеллегрини.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал ТА3.

За кандидатуру Пеллегрини проголосовал 131 депутат, для избрания нужно было набрать не менее 76 голосов.

Пеллегрини поблагодарил депутатов, которые избрали его на эту должность.

Он призвал парламент способствовать повышению политической культуры в Словакии, а также выразил надежду, что Национальный совет будет думать обо всей нации, а не только о ее части.

После недавних парламентских выборов в Словакии формируется правительство из евроскептических и антиукраинских сил.

Накануне президент Словакии Зузана Чапутова согласилась с обновленным списком кандидатов на должности министров в новое правительство.

Подробнее читайте в статье "ЕвроПравды": Словакии готовят пророссийское правительство: чего ждать от новой власти страны-соседки Украины.