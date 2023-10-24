Президентка Словаччини погодилася із запропонованими кандидатами в уряд

Президентка Словаччини Зузана Чапутова погодилась з оновленим списком кандидатів на посади міністрів у новий уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням Aktuality.

Речник Чапутової Мартін Стрижинець оголосив, що новий уряд президентка призначить у середу, 25 жовтня, о 14.00.

У вівторок о 15.30 у Президентському палаці Чапутова прийме членів уряду на чолі з Людовітом Одором, який йде у відставку.

Раніше Чапутова заявила, що готова схвалити уряд на чолі з проросійським експрем'єр-міністром Робертом Фіцо лише в тому випадку, якщо він змінить свою кандидатуру на посаду міністра з питань довкілля.

Після цього стало відомо, що одіозний словацький політик Рудольф Гуляк, чию кандидатуру на посаду міністра з питань довкілля відмовилась підтримувати президентка, вирішив не претендувати на посаду в уряді.

Словацька національна партія висуне на посаду міністра навколишнього середовища Томаша Тарабу.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Словаччині готують проросійський уряд: що чекати від нової влади країни-сусідки України