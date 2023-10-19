Словаччині готують проросійський уряд: що чекати від нової влади країни-сусідки України

Лідери словацьких партій Петер Пеллегріні, Роберт Фіцо та Андрей Данко (зліва направо) після підписання коаліційної угоди. Братислава, 16 жовтня 2023 року

Президентка Словаччини Зузана Чапутова може відхилити ті кандидатури на посаду членів нового уряду, які не відповідають необхідним для цього якостям.

Так у сусідній країні розпочався процес призначення нового уряду, сформованого проросійською коаліцією.

Попри те, що лідер партії Smer-SD та кандидат у прем’єри Роберт Фіцо вже подав президентці Чапутовій список майбутніх міністрів, офіційно озвучені прізвища лише частини з них.

Своїх кандидатів назвали лише партнери Smer-SD по коаліції: "Голос" Петера Пеллегріні та Словацька національна партія (СНП) Андрея Данко. І серед них є дуже скандальні.

Проте партія Фіцо досі не оприлюднила своїх кандидатів. Ба більше, у поданому президентці списку немає кандидата на посаду голови МЗС. Це надзвичайно важливо, адже саме від того, хто піде на це міністерство, залежить, чи обрав Фіцо шлях конфліктів з ЄС, чи спробує тримати з Брюсселем добрі відносини.

Скандальні та проросійські

Згідно з коаліційною угодою, підписаною Smer-SD, "Голосом" та СНП, партії Фіцо та Пеллегріні отримають по сім міністерських портфелів, тоді як партія Данко – лише три (та й те, міністерство туризму, яке відійшло СНП, лише планується створити наступного року).

Також, відповідно до угоди, Фіцо має отримати посаду прем’єра, а Пеллегріні – спікера.

Втім, аналітик Словацької асоціації зовнішньої політики (SFPA) Александр Дулеба схильний трактувати цю угоду набагато глибше.

"По суті, пішовши на створення цієї коаліції, Пеллегріні погодився на ліквідацію своєї партії. Про "Голос" тепер можна забути – вони будуть повністю інтегровані до Smer-SD, звідки три роки тому вийшли. Натомість Пеллегріні отримає особистий бонус – він стане єдиним кандидатом від нової коаліції на президентських виборах, які пройдуть на початку наступного року", – пояснює він.

Своїх кандидатів у міністри вже представили "Голос" та СНП. Причому якщо до кандидатів від "Голоса" особливих питань немає, то до висуванців від партії Данко – навпаки.

Зокрема, на посаду міністра навколишнього середовища висунули Рудольфа Гуляка. Це досить дивний вибір, адже Гуляк відомий в основному своїми заявами. Зокрема, на посаді мера містечка Очова Гуляк заявляв, що ведмеді – то біологічна зброя Єврокомісії, яка має знищити словацьку сільську місцевість.

Втім, більш важливим є те, що коментуючи своє можливе призначення, Гуляк вже заявив, що його перший візит в ранзі міністра буде до Москви – вибачитися за поставки Словаччиною зброї Україні.

Не менш одіозною вийшла і кандидатка на посаду міністра культури.

Мартіна Шимковічова вже була депутаткою – від популістської партії "Ми – родина", проте була виключена з неї за голосування, що суперечили партійній лінії. До того вона працювала телеведучою, де запам'яталася антимігрантськими заявами – за які її звільнили.

Після парламентської кар’єри влаштуватися назад на телебачення їй не вдалося, через що вона стала ведучою інтернет-телебачення Slovan TV, яке транслює відверто проросійську пропаганду.

Тобто міністром культури Словаччини може стати ледь не головний проросійський пропагандист країни.

Втім, найбільш важливі (принаймні, для України) міністерські посади відійшли до квоти Smer-SD. Це і голова Міністерства зовнішніх справ, і міністр оборони, а в контексті зернової суперечки для нас важливим є і майбутній міністр сільського господарства.

Усі ці кандидатури Роберт Фіцо обіцяв оприлюднити, тільки-но вони будуть офіційно оформлені. Проте, навіть подавши президентці Чапутовій повний список кандидатів у свій уряд, Фіцо так і не оприлюднив своїх номінантів.

І схоже, цьому є вагома причина.

І прем'єр, і міністр

Принципово важливим стане те, кого Фіцо висуне на посаду міністра закордонних справ.

"Якщо це буде кадровий дипломат, то це означатиме, що новий уряд прагне уникнути конфліктів із Брюсселем – це буде щось схоже на модель попереднього уряду Фіцо, в якому міністр закордонних справ Мирослав Лайчак після кожної скандальної заяви прем’єра пояснював, що його неправильно зрозуміли, а насправді мається на увазі зовсім інше", – розповідає Александр Дулеба.

Натомість, за словами політолога, висунення на посаду головного дипломата політика, а особливо – зі скандальною репутацією, означатиме, що Фіцо налаштований на конфлікт з євроінституціями.

Показово, що напередодні зливи зі штабу Smer-SD показували, що там розглядають обидві опції та ніяк не можуть визначитися.

Зокрема, спочатку фігурувала інформація про можливе повернення на міністерську посаду Мирослава Лайчака (мабуть, найкраща з усіх можливих опцій для України).

Потім – навпаки, що у партії схиляються до політичного призначення. Про це в алегоричній формі заявив сам лідер Smer-SD. За його словами, на посаду міністра закордонних справ "потрібна щука, яка, можливо, нетрадиційним способом, але ганятиметься за старим коропом у ставку словацької дипломатії". Під "старим коропом" насамперед мається на увазі колишній міністр закордонних справ Іван Корчок, який вже оголосив про участь у наступних президентських виборах.

В такій ситуації Фіцо, очевидно, побоюється, що дипломатичний корпус буде лояльний до опозиційного кандидата, а не до нової влади.

Втім, незабаром вдалося знайти компромісний варіант. За інформацією словацьких ЗМІ, ним став колишній посол Словаччини у Франції Марек Ешток. Окрім дипломатичного досвіду, на його користь грали й сімейні зв’язки – він є зятем правої руки Фіцо Владіміра Файча.

Та як згодом з'ясувалося, посада міністра закордонних справ виявилася єдиною незаповненою у поданому президентці Чапутовій списку. А за даними ЗМІ, це означатиме, що певний час Фіцо поєднуватиме посади прем’єра та голови МЗС (що також дуже неприємний для нас сценарій).

Втім, "сюрпризи" від Фіцо на цьому не скінчилися.

На посаду міністра оборони (також дуже важлива для України) розглядається Роберт Каліняк. Це вкрай токсичний персонаж, який був віцепрем'єром та міністром внутрішніх справ у попередньому уряді Фіцо, а головне – проти якого наразі відкрито декілька кримінальних справ.

Проте саме така токсичність дозволяє президентці Чапутовій втрутитися у ситуацію.

В очікуванні на вето

В історії Словаччини вже був випадок, коли президент відмовився затверджувати кандидата на посаду генерального прокурора, за якого проголосувала парламентська більшість.

Конституційний суд, розглянувши згодом цю справу, дійшов висновку, що глава держави не вийшов за межі своїх повноважень. Адже конституція покладає на нього відповідальність за ефективну роботу державного апарату.

Це означає, що Зузана Чапутова може скористатися цим правом і ветувати принаймні частину кандидатів у міністри.

Проте до якої межі глава держави має право втручатися у формування уряду?

Роберт Фіцо, припускаючи можливість вотування частини кандидатів, уточнює, що очікує в такому випадку дуже детального пояснення таких рішень.

"Очевидно, будуть заветовані кандидати, що перебувають під слідством або проти яких ведуться слідчі дії. Та чи має президент право ветувати кандидатуру на міністра тільки тому, що він ідіот чи проросійський? Зрештою, саме за них проголосували словаки", – розмірковує Александр Дулеба.

Попри це, у словацьких ЗМІ є чимало закликів до президентки ветувати весь уряд Фіцо – вже зараз очевидно, що він не стане таким, що працює ефективно.

Співрозмовник, близький до президента Словаччини, відзначає – наразі ведуться активні переговори щодо усунення одіозних персонажів. І саме тому і у Фіцо, і у Чапутової уникають коментарів про майбутніх міністрів.

Це може дати надію, що курс нового уряду не буде настільки протилежний попередньому, як здається. Зрештою, в коаліційній угоді лідери партій заявили, що питання членства у ЄС та НАТО не підлягають перегляду.

Однак Роберт Фіцо вже розвіяв ці сподівання. Як один з перших кроків нового уряду він анонсував створення закону про регулювання роботи громадських організацій – щось на зразок того, як із третім сектором борються в РФ та Угорщині.

І це найкращим чином характеризує, чого чекати від нового уряду. І немає значення, увійдуть туди одіозні міністри чи ні.

Тим більше, втрачати Фіцо залишається все менше. Раніше його партія ще намагалася зберегти залишки респектабельності. Проте цього тижня президія Партії європейських соціалістів ухвалила рішення призупинити членство Smer-SD (а разом – і партії "Голос").

Тобто причин стримувати себе у Фіцо стає все менше. А бажання помститися – дедалі більше.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"