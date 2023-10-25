У Баку заявили, що більше не зацікавлені в коридорі до Нахічевані через Вірменію

Головний помічник президента Азербайджану з питань зовнішньої політики Хікмет Гаджиєв стверджує, що Баку більше не зацікавлене в прокладанні Зангезурського коридору – сполучення до азербайджанського ексклаву Нахічевані, яке мало б пролягати територією Вірменії.

Про це Гаджиєв заявив в інтерв’ю Politico, пише "Європейська правда".

Заява помічника Ільхама Алієва пролунала на тлі побоювань, що після успішної операції з фактичної ліквідації невизнаного Нагірного Карабаху – міжнародно визнаної території Азербайджану – Баку може силою прокласти Зангезурський коридор.

За словами Гаджиєва, проєкт Зангезурського коридору "втратив для нас свою привабливість – замість цього ми можемо зробити це (сполучення до Нахічевані. – Ред.) з Іраном", маючи на увазі початок будівництва автодороги раніше цього місяця.

"Наш порядок денний стосувався лише розбудови транспортного сполучення та зв'язку в межах двосторонньої взаємодії (Баку та Єревана. – Ред.). Питання ще не зняте з обговорення, але воно вимагатиме від вірменської сторони показати, що вони справді зацікавлені в цьому", – додав радник азербайджанського лідера.

У Міністерстві закордонних справ Вірменії сказали Politico, що Єреван завжди підтримував розблокування "регіональних комунікацій".

"Воно має ґрунтуватися на суверенітеті та юрисдикції держав, а також на принципах взаємності та рівності", – додали там.

Як відомо, проєкт Зангезурського коридору був частиною тристоронньої домовленості Азербайджану, Вірменії та Росії, укладеної після Другої Карабаської війни 2020 року. Але якщо Баку наполягало на екстериторіальності коридору, Єреван хотів зберегти певний контроль за рухом по маршруту, що пролягав би вірменською територією.

У вересні Ільхам Алієв закликав Вірменію відкрити "коридор", який з'єднає материковий Азербайджан з ексклавом Нахічевань - смугою азербайджанської території, розташованої між Вірменією, Іраном і Туреччиною.

У 2021 році азербайджанський лідер погрожував створити такий коридор, "подобається це Вірменії чи ні".

За даними ЗМІ, держсекретар США Ентоні Блінкен раніше в приватному порядку говорив про можливість того, що Азербайджан може готувати вторгнення до Вірменії найближчим часом.