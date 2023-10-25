В Баку заявили, что больше не заинтересованы в коридоре в Нахичевань через Армению
Главный помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев утверждает, что Баку больше не заинтересован в прокладке Зангезурского коридора – сообщения к азербайджанскому эксклаву Нахичевани, которое должно было бы пролегать по территории Армении.
Об этом Гаджиев заявил в интервью Politico, пишет "Европейская правда".
Заявление помощника Ильхама Алиева прозвучало на фоне опасений, что после успешной операции по фактической ликвидации непризнанного Нагорного Карабаха – международно признанной территории Азербайджана – Баку может силой проложить Зангезурский коридор.
По словам Гаджиева, проект Зангезурского коридора "потерял для нас свою привлекательность – вместо этого мы можем сделать это (сообщение в Нахичевань. – Ред.) с Ираном", имея в виду начало строительства автодороги ранее в этом месяце.
"Наша повестка дня касалась только развития транспортного сообщения и связи в рамках двустороннего взаимодействия (Баку и Еревана. – Ред.). Вопрос еще не снят с обсуждения, но он потребует от армянской стороны показать, что они действительно заинтересованы в этом", – добавил советник азербайджанского лидера.
В Министерстве иностранных дел Армении сказали Politico, что Ереван всегда поддерживал разблокирование "региональных коммуникаций".
"Оно должно основываться на суверенитете и юрисдикции государств, а также на принципах взаимности и равенства", – добавили там.
Как известно, проект Зангезурского коридора был частью трехсторонней договоренности Азербайджана, Армении и России, заключенной после Второй Карабахской войны 2020 года. Но если Баку настаивало на экстерриториальности коридора, Ереван хотел сохранить определенный контроль за движением по маршруту, который пролегал бы по армянской территории.
В сентябре Ильхам Алиев призвал Армению открыть "коридор", который соединит материковый Азербайджан с эксклавом Нахичевань – полосой азербайджанской территории, расположенной между Арменией, Ираном и Турцией.
В 2021 году азербайджанский лидер угрожал создать такой коридор "нравится это Армении или нет".
По данным СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в частном порядке говорил о возможности того, что Азербайджан может готовить вторжение в Армению в ближайшее время.