В Баку заявили, что больше не заинтересованы в коридоре в Нахичевань через Армению

Главный помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев утверждает, что Баку больше не заинтересован в прокладке Зангезурского коридора – сообщения к азербайджанскому эксклаву Нахичевани, которое должно было бы пролегать по территории Армении.

Об этом Гаджиев заявил в интервью Politico, пишет "Европейская правда".

Заявление помощника Ильхама Алиева прозвучало на фоне опасений, что после успешной операции по фактической ликвидации непризнанного Нагорного Карабаха – международно признанной территории Азербайджана – Баку может силой проложить Зангезурский коридор.

По словам Гаджиева, проект Зангезурского коридора "потерял для нас свою привлекательность – вместо этого мы можем сделать это (сообщение в Нахичевань. – Ред.) с Ираном", имея в виду начало строительства автодороги ранее в этом месяце.

"Наша повестка дня касалась только развития транспортного сообщения и связи в рамках двустороннего взаимодействия (Баку и Еревана. – Ред.). Вопрос еще не снят с обсуждения, но он потребует от армянской стороны показать, что они действительно заинтересованы в этом", – добавил советник азербайджанского лидера.

В Министерстве иностранных дел Армении сказали Politico, что Ереван всегда поддерживал разблокирование "региональных коммуникаций".

"Оно должно основываться на суверенитете и юрисдикции государств, а также на принципах взаимности и равенства", – добавили там.

Как известно, проект Зангезурского коридора был частью трехсторонней договоренности Азербайджана, Армении и России, заключенной после Второй Карабахской войны 2020 года. Но если Баку настаивало на экстерриториальности коридора, Ереван хотел сохранить определенный контроль за движением по маршруту, который пролегал бы по армянской территории.

В сентябре Ильхам Алиев призвал Армению открыть "коридор", который соединит материковый Азербайджан с эксклавом Нахичевань – полосой азербайджанской территории, расположенной между Арменией, Ираном и Турцией.

В 2021 году азербайджанский лидер угрожал создать такой коридор "нравится это Армении или нет".

По данным СМИ, госсекретарь США Энтони Блинкен ранее в частном порядке говорил о возможности того, что Азербайджан может готовить вторжение в Армению в ближайшее время.