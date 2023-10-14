ЗМІ: Блінкен попередив про ризик вторгнення Азербайджану до Вірменії
Держсекретар США Ентоні Блінкен минулого тижня попередив невелику групу законодавців, що його відомство відстежує можливість того, що Азербайджан готувати вторгнення до Вірменії найближчим часом.
Про це у коментарі Politico розповіли двоє неназваних осіб, знайомих з цією розмовою, повідомляє "Європейська правда".
Заява Блінкена свідчить про глибоке занепокоєння адміністрації президента США операціями Азербайджану проти Нагірного Карабаху і можливістю поширення конфлікту.
За даними видання, 3 жовтня законодавці вимагали від Блінкена вжити можливих заходів проти президента Азербайджану Ільхама Алієва у відповідь на вторгнення до Нагірного Карабаху у вересні, зазначили джерела видання на умовах анонімності.
Водночас держсекретар зауважив, що його відомство шукає шляхи притягнення Азербайджану до відповідальності і не планує поновлювати давню відмову, яка дозволяє США надавати військову допомогу Баку.
Він додав, що Держдеп бачить можливість того, що Азербайджан вторгнеться на південь Вірменії в найближчі тижні.
Тим не менш, Блінкен висловив впевненість у продовженні дипломатичних переговорів між Вірменією та Азербайджаном.
На зустрічі із Блінкеном були присутні як представники Республіканської, так і Демократичної партій, зокрема, Ненсі Пелосі, Анна Ешоо з Каліфорнії та Френк Паллоне з Нью-Джерсі.
У своїй заяві Державний департамент відмовився коментувати факт такої розмови, однак підкреслив прихильність відомства "суверенітету та територіальній цілісності Вірменії" та вирішенню конфлікту шляхом "прямих переговорів".
Нагадаємо, у вересні Ільхам Алієв закликав Вірменію відкрити "коридор", який з'єднає материковий Азербайджан з ексклавом Нахічевань - смугою азербайджанської території, розташованої між Вірменією, Іраном і Туреччиною.
У 2021 році азербайджанський лідер погрожував створити такий коридор "подобається це Вірменії чи ні".
Азербайджан почав "антитерористичну" операцію проти Нагірного Карабаху, своєї міжнародно визнаної території, 19 вересня і оголосив про її закінчення наступного дня.
Після військової операції Азербайджану його залишили понад 100 тисяч етнічних вірмен - практично все населення Карабаху.