У США розкрили тривалість підготовки українських пілотів на F-16

Директор Повітряних сил Національної гвардії США генерал-лейтенант Майкл Ло заявив, що перші українські пілоти, які прибудуть на навчання на винищувачах F-16, можуть завершити програму за три місяці, проте виконувати бойові завдання вони будуть пізніше.

Про це він сказав на щорічному з'їзді Асоціації військово-повітряних сил у Меріленді, його цитує агентство АР, пише "Європейська правда".

Очікують, що перші українські пілоти прибудуть на базу ВПС Національної гвардії Морріс в Тусоні, штат Арізона, до жовтня. Наразі ці льотчики проходять тестування на знання англійської мови, і залежно від їхніх результатів і попереднього досвіду роботи на винищувачах вони можуть завершити навчання в США протягом трьох місяців, заявив Ло.

"Щойно вони отримають дозвіл, вони прилетять і негайно розпочнуть підготовку", – сказав Ло.

За його словами, щоб вкластися у стислі терміни підготовки, навчальній базі в Тусоні, ймовірно, доведеться змістити деякі свої міжнародні зобов'язання з підготовки пілотів, щоб вивести Україну на передній план. "Це національний пріоритет", – сказав Ло.

Проте після завершення навчання в США українцям потрібно буде повернутися до Європи для проходження додаткової підготовки в НАТО, зазначив він.

Союзники США по НАТО навчають українців також технічному обслуговуванню літаків. Ло не зміг оцінити, скільки часу займе додаткова підготовка.

Генерал Девід Олвін, кандидат на посаду наступного командувача ВПС США, заявив сенаторам на слуханнях у вівторок, що в середньому підготовка на F-16 може зайняти від шести до дев'яти місяців.

За словами Ло, Повітряні сили США оцінили тримісячний термін на основі тренувань, які українські пілоти пройшли на F-15C, іншому сучасному винищувачі, що базується у Фресно, штат Каліфорнія. Цей досвід дозволив оцінити, що українські пілоти вже використовують більше західної тактики в польотах, що дозволить скоротити час їхнього навчання.

За словами Ло, пілоти, які раніше не мали досвіду польотів на винищувачах, зможуть навчитися керувати F-16 за дев'ять місяців.

Як відомо, українські льотчики вже почали навчання на винищувачах F-16 у Данії. Також відомо, що до навчання українців на F-16 долучаться Греція та Португалія.

Про рішення передати Україні F-16 вже оголосили Данія, Нідерланди і Норвегія.