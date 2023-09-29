Українські пілоти, які будуть освоювати F-16, вже покращують англійську у Техасі

У Техасі вже почалися курси англійської мови для кількох українських пілотів, які прибули для навчання на F-16.

Як повідомляє "Європейська правда" , про це сказала на брифінгу речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Речниця у відповідь на запитання "Голосу Америки" про навчання сказала, що у Техасі почалися курси англійської мови для "кількох українських пілотів".

"Навчання з англійської мови буде варіюватися залежно від рівня володіння мовою. Немає точного графіка, коли вони перейдуть від мовних курсів до льотної підотовки, але так – курси англійської почалися", – підтвердила речниця.

Після завершення цих курсів пілоти продовжать спеціалізоване навчання на F-16 в Аризоні.

Речниця також підтвердила, що потенційна зупинка роботи уряду США у разі незатвердження тимчасового бюджету вплине на графік навчання українських пілотів.

Раніше у США прогнозували, що перші українські пілоти, які навчатимуться на F-16, можуть завершити програму за три місяці, проте виконувати бойові завдання вони будуть пізніше.