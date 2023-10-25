США подтвердили начало летных учений украинцев на F-16

Военно-воздушные силы США в среду подтвердили, что украинские летчики начали летную подготовку на истребителях F-16 на авиабазе в штате Аризона.

Об этом говорится в заявлении представителя американских ВВС, которое цитирует профильное издание Air&Space Forces Magazine, пишет "Европейская правда".

Представитель Военно-воздушных сил США отметил, что "небольшое количество" украинских летчиков в начале этой недели начала подготовку "основ эксплуатации F-16" на базе 162-гок подразделения Национальной гвардии ВВС Аризоны.

"Учебная программа будет соответствовать базовым знаниям и навыкам каждого пилота и, как ожидается, продлится несколько месяцев", – добавил представитель ВВС США.

Перед тем небольшая группа украинских летчиков, которые прибыли в США в сентябре, прошли языковое обучение на авиабазе Лакленд в штате Техас.

Ожидается, что в Аризоне украинцы сначала будут изучать основы эксплуатации F-16 в аудитории и на тренажерах, а затем перейдут к полетам на реальных самолетах. В то же время курс могут ускорить из-за необходимости украинцам вернуться для участия в боевых действиях на родине.

Ранее в США прогнозировали, что первые украинские пилоты, которые будут учиться на F-16, могут завершить программу за три месяца, однако выполнять боевые задачи они начнут позже.

В октябре министр обороны США Ллойд Остин анонсировал создание нескольких "коалиций возможностей" для Киева, в частности по подготовке украинских Военно-воздушных сил, которую возглавят США, Дания и Нидерланды.

По словам Остина, первые F-16 могут появиться в Украине не раньше весны 2024 года.