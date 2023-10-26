Які загрози ЄС та Україні несе новий уряд Словаччини

25 жовтня у Словаччині з'явився новий уряд. Його очолив лідер партії Smer-SD Роберт Фіцо, і це буде його четверте перебування на посаді прем’єр-міністра.

Ключові міністерські позиції в ньому відійшли особам, відомим своєю критикою політики ЄС, в тому числі щодо України.

Про те, до якої міри дійде розворот словацької політики і чи є в новому уряді посадовці, які воліють зберегти конструктивні відносини з Україною, читайте у статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Уряд реваншу та дружби з Орбаном: що чекати Україні від нової влади Словаччини.

Найбільшим здивуванням (а для когось і розчаруванням) стало фінальне рішення президентки Зузани Чапутової: вона затвердила всі подані кандидатури, за винятком кандидата на міністра навколишнього середовища Рудольфа Гуляка.

Список кандидатів на міністерські посади було подано їй ще минулого тижня – і глава держави обіцяла використати своє право вето, щоб не допустити призначення на посади тих, хто не може виконувати міністерські обов’язки.

То чого Україні варто чекати від уряду Фіцо?

Усі словацькі міністерства, які є важливими з точки зору Києва, увійшли до квоти Smer-SD.

Зокрема, в контексті "зернової кризи" важливим стає Міністерство сільського господарства. Його очільник Ріхард Такач вже обіцяв змусити ЄС переглянути свою аграрну політику.

Тож не виключено, що погоджений Україною та Словаччиною компроміс щодо зерна та інших груп агроекспорту буде скасований новим урядом.

Міністерством оборони керуватиме Роберт Каліняк, який працював у попередньому уряді Фіцо і є фігурантом низки розслідувань, пов’язаних із діяльністю попереднього уряду.

Попри це, з точки зору України Каліняк може виявитися далеко не гіршим варіантом.

Інша справа – посада міністра закордонних справ, на яку призначено відверто антиукраїнського Юрая Бланара.

Антиукраїнський політик на цій посаді здатний суттєво погіршити відносини – Київ буде змушений реагувати на кожне його звинувачення (як це зараз відбувається у діалозі з головою угорського МЗС Петером Сійярто).

Призначення Бланера свідчить про плани Фіцо з перших днів роботи уряду йти на конфлікт із Брюсселем. І звичайно – з Києвом.

Втім, існує певний шанс, що найгіршого сценарію вдасться уникнути. Співрозмовник "ЄвроПравди" звертає увагу на призначення першим заступником голови МЗС Марека Ештока – професійного дипломата, який в тому числі працював і в посольстві в Україні.

Втім, особливо сподіватися на такий сценарій все ж не варто.

Важливим маркером тут стануть подальші призначення в МЗС.

Особливого очікування економічних успіхів від нового уряду немає. Зрештою, це вже четверта прем’єрська каденція Фіцо, тож можна було подивитися на попередні та спрогнозувати, як працюватиме його новий уряд.

Наразі можна назвати дві головні мети його прем'єрства: зупинити та розвалити усі кримінальні справи проти підлеглих Фіцо та помститися за принизливе попереднє звільнення з посади прем’єра.

В такій ситуації можна сміливо прогнозувати, що пріоритетами роботи нового уряду стануть не економічні реформи, а боротьба з правосуддям, свободою слова та громадськими організаціями. Усе те, що успішно реалізував в Угорщині Віктор Орбан.

Угорський прем’єр святкує перемогу – тепер він отримав союзника для протистояння з Брюсселем.

Докладніше – у матеріалі Юрія Панченка Уряд реваншу та дружби з Орбаном: що чекати Україні від нової влади Словаччини.