Какие угрозы ЕС и Украине несет новое правительство Словакии

25 октября в Словакии появилось новое правительство. Его возглавил лидер партии Smer-SD Роберт Фицо, и это будет его четвертое пребывание на посту премьер-министра.

Ключевые министерские позиции в нем отошли лицам, известным своей критикой политики ЕС, в том числе в отношении Украины.

О том, до какой степени дойдет разворот словацкой политики и есть ли в новом правительстве чиновники, которые предпочитают сохранить конструктивные отношения с Украиной, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Правительство реванша и дружбы с Орбаном: чего ждать Украине от новой власти Словакии.

Наибольшим удивлением (а для кого-то и разочарованием) стало финальное решение президента Зузаны Чапутовой: она утвердила все представленные кандидатуры, за исключением кандидата на министра окружающей среды Рудольфа Гуляка.

Список кандидатов на министерские должности был подан ей еще на прошлой неделе – и глава государства обещала использовать свое право вето, чтобы не допустить назначения на должности тех, кто не может выполнять министерские обязанности.

Так чего Украине стоит ждать от правительства Фицо?

Все словацкие министерства, которые являются важными с точки зрения Киева, вошли в квоту Smer-SD.

В частности, в контексте "зернового кризиса" важным становится Министерство сельского хозяйства. Его глава Рихард Такач уже обещал заставить ЕС пересмотреть свою аграрную политику.

Поэтому не исключено, что согласованный Украиной и Словакией компромисс по зерну и другим группам агроэкспорта будет отменен новым правительством.

Министерством обороны будет руководить Роберт Калиняк, который уже работал в предыдущем правительстве Фицо и является фигурантом ряда расследований, связанных с деятельностью предыдущего правительства.

Несмотря на это, с точки зрения Украины Калиняк может оказаться далеко не худшим вариантом.

Другое дело – должность министра иностранных дел, на которую назначен откровенно антиукраинский Юрай Бланар.

Антиукраинский политик на этой должности способен существенно ухудшить отношения – Киев будет вынужден реагировать на каждое его обвинение (как это сейчас происходит в диалоге с главой венгерского МИД Петером Сийярто).

Назначение Бланера свидетельствует о планах Фицо с первых дней работы правительства идти на конфликт с Брюсселем. И конечно – с Киевом.

Впрочем, существует определенный шанс, что худшего сценария удастся избежать. Собеседник "ЕвроПравды" обращает внимание на назначение первым заместителем главы МИД Марека Эштока – профессионального дипломата, который в том числе работал и в посольстве в Украине.

Впрочем, особо надеяться на такой сценарий все же не стоит.

Важным маркером здесь станут дальнейшие назначения в МИД.

Особого ожидания экономических успехов от нового правительства нет. В конце концов, это уже четвертая премьерская каденция Фицо, поэтому можно было посмотреть на предыдущие и спрогнозировать, как будет работать его новое правительство.

Сейчас можно назвать две главные цели его премьерства: остановить и развалить все уголовные дела против подчиненных Фицо и отомстить за унизительное предыдущее увольнение с должности премьера.

В такой ситуации можно смело прогнозировать, что приоритетами работы нового правительства станут не экономические реформы, а борьба с правосудием, свободой слова и общественными организациями. Все то, что успешно реализовал в Венгрии Виктор Орбан.

Венгерский премьер празднует победу – теперь он получил союзника для противостояния с Брюсселем.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Правительство реванша и дружбы с Орбаном: чего ждать Украине от новой власти Словакии.