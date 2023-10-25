У Словаччині затвердили уряд Роберта Фіцо, МЗС очолив українофоб

Президентка Словаччини Зузана Чапутова в середу затвердила новий уряд на чолі з лідером партії Smer-SD Робертом Фіцо, який відзначився низкою антиукраїнських заяв.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час церемонії в Президентському палаці в Братиславі Чапутова сказала, що перед новим урядом постали різні виклики, зокрема підвищення цін на енергоносії та продукти харчування, а також рівень освіти та охорони здоров'я.

Вона висловила сподівання, що уряд Фіцо продовжить добрі відносини із сусідніми країнами, зокрема з Україною, яка перебуває в стані війни.

Фото: скриншот трансляції

Своєю чергою новий прем'єр подякував Чапутовій за призначення його уряду, нагадавши, що є прем'єр-міністром вже вчетверте. Він також заявив, що новий уряд буде здійснювати "суверенну зовнішню політику".

На ключових для України посадах у новому уряді Словаччини опинились неприхильні до підтримки Києва посадовці.

Зокрема, як і передбачалось, міністром закордонних справ Словаччини став Юрай Бланар – колишній інженер без дипломатичного досвіду. Він називав війну проти України "конфліктом між Росією і США", стверджував, що Київ "воює проти власного народу", та виступає проти передачі Україні зброї.

Міністерство оборони Словаччини очолив Роберт Каліняк – колишній глава МВС країни, який подав у відставку після убивства журналіста Яна Куцяка та раніше був звинувачений у корупції.

Серед інших членів кабміну Роберта Фіцо, на яких звернули увагу ЗМІ, – міністерка культури Мартіна Шимковічова, що зробила 28 помилок у кандидатській заяві на 36 рядків.

Як повідомлялось, після нещодавніх парламентських виборів у Словаччині формується уряд із євроскептичних та антиукраїнських сил. Спікером парламенту країни став колишній прем’єр Петер Пеллегріні, представник партії "Голос", яка входить до коаліції з політсилою проросійського Роберта Фіцо.

Детальніше читайте у статті "ЄвроПравди": Словаччині готують проросійський уряд: що чекати від нової влади країни-сусідки України