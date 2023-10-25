Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ймовірно приїде в Україну, що може свідчити, що оцінка прогресу Києва у "кандидатських" реформах буде позитивною.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, який висвітлює європейську тематику.

Джозвяк повідомив, що президентка Єврокомісії "ймовірно" поїде в Україну на початку листопада.

"Вона б не планувала таку поїздку настільки близько до дати публікації доповідей Єврокомісії щодо розширення, якби не мала гарних новин", – припускає він.

The Commission President Von der Leyen likely to go to 🇺🇦 in early Nov. She wouldn’t go there that close to the publication of the Commission’s enlargement reports (8 Nov) if she didn’t have good news. #Ukraine — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 25, 2023

Перед цим агентство Reuters з посиланням на свої джерела повідомляло, що Єврокомісія готує позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху на шляху до ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.

У вівторок 24 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся у вівторок до колегії єврокомісарів, які зібрались в Брюсселі, переконуючи їх у тому, що Україна виконала усі рекомендації Єврокомісії та готова почати переговори про вступ до Євросоюзу.