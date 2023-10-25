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Президентка Єврокомісії може приїхати в Україну на початку листопада – ЗМІ

Середа, 25 жовтня 2023, 10:02

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ймовірно приїде в Україну, що може свідчити, що оцінка прогресу Києва у "кандидатських" реформах буде позитивною. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, який висвітлює європейську тематику.

Джозвяк повідомив, що президентка Єврокомісії "ймовірно" поїде в Україну на початку листопада. 

"Вона б не планувала таку поїздку настільки близько до дати публікації доповідей Єврокомісії щодо розширення, якби не мала гарних новин", – припускає він. 

Перед цим агентство Reuters з посиланням на свої джерела повідомляло, що Єврокомісія готує позитивну оцінку прогресу України у реформах, які вона має виконати для подальшого руху на шляху до ЄС, проте ця оцінка може містити додаткові умови.  

У вівторок 24 жовтня президент України Володимир Зеленський звернувся у вівторок до колегії єврокомісарів, які зібрались в Брюсселі, переконуючи їх у тому, що Україна виконала усі рекомендації Єврокомісії та готова почати переговори про вступ до Євросоюзу.

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