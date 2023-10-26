Премьер Грузии "оптимистичен" по поводу решения ЕС о статусе кандидата

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что "с большим оптимизмом" ожидает публикации оценки Еврокомиссии, от которой зависит предоставление Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа", пишет "Европейская правда".

"Не хочу предсказывать события или объявлять что-то заранее, но я принимаю во внимание то, что мы сделали, а также геополитическую ситуацию, ситуацию в мире, прецеденты, которые уже были – Украины и Молдовы, у которых было довольно значительное отставание и все еще есть, по сравнению с Грузией, и я с большим оптимизмом жду решения 8 октября", – сказал Гарибашвили.

"Грузия осуществила очень прозрачный процесс, мы максимально отреагировали на 12 рекомендаций, выполнили максимум того, что можно было сделать за это короткое время", – добавил премьер.

Он также обвинил оппозицию в якобы создании препятствий для реформ.

Ранее на этой неделе генеральный секретарь партии власти Каха Каладзе заявил о "100% уверенности" в том, что Грузия получит статус кандидата на вступление в ЕС.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что Еврокомиссия готовит положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения на пути в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.

По информации СМИ, в начале ноября в Украину планирует приехать президент Еврокомиссии, что может свидетельствовать, что оценка прогресса Киева в "кандидатских" реформах будет положительной.