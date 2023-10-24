Європейська комісія має намір представити 8 листопада позитивну оцінку прогресу, досягнутого Україною у поданні заявки на членство в ЄС, однак ця оцінка може містити додаткові умови на тлі майбутнього ухвалення рішення про початок переговорів про вступ з Києвом.

Про це стало відомо агентству Reuters від власних джерел, повідомляє "Європейська правда".

"Очікується, що Київ отримає позитивну рекомендацію, можливо, за додаткових умов, пов'язаних із боротьбою з хабарництвом та правами меншин, причому останнє питання було порушене Угорщиною", – йдеться у публікації агентства.

Оцінка буде опублікована у щорічному звіті Європейської комісії. У ньому буде детально описано, наскільки країни, що прагнуть приєднатися до ЄС, просунулися у виконанні необхідних економічних, правових та інших критеріїв.

Щодо інших претендентів, то цього тижня посадовець ЄС заявив, що схожу позитивну рекомендацію може отримати Молдова.

Щодо Грузії, то, за словами співрозмовника, "журі ще не вирішило", чи отримає вона офіційний статус кандидата на вступ в ЄС.

Очікують, що під час саміту лідерів ЄС 14-15 грудня буде ухвалене рішення щодо того, чи починати офіційні переговори про членство з Україною, що нині є головним пріоритетом для Києва.

Будь-які рішення про розширення вимагають одностайної підтримки всіх членів Євросоюзу, чого, на думку посадовців і дипломатів ЄС, може бути важко досягти для країн на Західних Балканах.

Натомість, за їхніми словами, регіон Західних Балкан може отримати додаткову фінансову допомогу від перегляду спільного бюджету ЄС, що також має бути вирішено на грудневому саміті.

Пропозиція Європейської комісії щодо перегляду включає виділення 50 мільярдів євро на підтримку України до 2027 року, а також виділення ще 15 мільярдів на боротьбу з нелегальною міграцією.

Бюджетні рішення також вимагають одностайності в ЄС, і деякі країни-члени попросили також збільшити витрати на боротьбу зі стихійними лихами, такими як лісові пожежі та повені, повідомляють джерела.

Президент Володимир Зеленський звернувся у вівторок до колегії єврокомісарів, які зібрались в Брюсселі, переконуючи їх у тому, що Україна виконала усі рекомендації Єврокомісії та готова почати переговори про вступ до Євросоюзу.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив упевненість, що Європейська комісія дасть позитивний висновок для початку переговорів про вступ до кінця цього року.

Раніше заступник голови Офісу президента Ігор Жовква заявив, що переговори про вступ України до Європейського Союзу почнуться у першому півріччі 2024 року, коли в Раді ЄС головуватиме Бельгія.