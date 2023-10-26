Європейський центробанк призупинив рекордне підвищення ключових ставок

Рада директорів Європейського центрального банку на засіданні в четвер вирішила залишити незмінними три ключові ставки, які протягом останніх місяців незмінно підвищувались на тлі економічної кризи в єврозоні.

Про це йдеться в пресрелізі ЄЦБ, повідомляє "Європейська правда".

Ставка за кредитами в єврозоні залишається на рівні 4,5%, ставка за депозитами – 4%, а ставка за маржинальними кредитами – 4,75%, як це ухвалили у вересні.

Рада головного центробанку єврозони ухвалила своє рішення на тлі середньострокового прогнозу інфляції в державах, які користуються євро: вона залишається високою, але її базові показники у вересні почали знижуватись.

"Підвищення процентних ставок, ухвалені Радою директорів у минулому, продовжують потужно впливати на умови фінансування. Це дедалі більше послаблює попит і тим самим сприяє зниженню інфляції", – пояснюють у ЄЦБ.

Рада директорів банку вважає, що нинішні ключові процентні ставки ЄЦБ перебувають на рівнях, які, "утримуючись протягом достатньо тривалого часу, зроблять значний внесок" у досягнення цільового показника інфляції у 2% (за підсумками вересня вона становила 4,3%).

Високі процентні ставки збільшують вартість кредитів для населення й бізнесу. Це має спонукати людей витрачати менше, а ціни – знижуватись.

Водночас така політика може впливати на економічне зростання, і ця тенденція вже спостерігається в єврозоні. Це відбувається на тлі уповільнення світового виробництва, яке особливо сильно б'є по Німеччині, найбільшій економіці Європи.