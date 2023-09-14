Європейський центробанк вдесяте поспіль підвищив процентні ставки

Європейський центральний банк (ЄЦБ) у четвер підвищив три ключові процентні ставки в десятий раз поспіль, продовжуючи боротьбу зі стабільно високою інфляцією.

Про це на брифінгу в четвер заявила голова ЄЦБ Крістін Лагард, повідомляє "Європейська правда".

Правління ЄЦБ ухвалило рішення про підняття всіх трьох ключових процентних ставок на 0,25 відсоткового пункта. Таким чином, ставка за кредитами зросла до 4,5%, ставка за депозитами – до 4%, ставка за маржинальними кредитами – до 4,75%.

ЄЦБ пояснив своє рішення оцінкою перспектив інфляції на тлі економічних і фінансових даних, що надходять, а також динаміки базової інфляції та сили трансмісії монетарної політики.

Таким чином, базова ставка зросла до рекордних 4,5%. Попередній рекорд був встановлений в червні 2008 року – 4,1%.

За словами президентки ЄЦБ Крістін Лагард, процентні ставки перебувають на рівні, який підтримуватиметься протягом досить тривалого часу, що зробить значний внесок у зниження інфляції.

Високі процентні ставки збільшують вартість кредитів для населення й бізнесу. Це має спонукати людей витрачати менше, а ціни – знижуватись.

Водночас така політика може впливати на економічне зростання, і ця тенденція вже спостерігається в єврозоні. Це відбувається на тлі уповільнення світового виробництва, яке особливо сильно б'є по Німеччині, найбільшій економіці Європи.

ЄЦБ – не єдиний центробанк, який в останні місяці підвищує процентну ставку за депозитами, що має допомогти у боротьбі з інфляцією. Останню спричинили зростання цін на енергоносії після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а також поступова нормалізація світової економіки після коронавірусної пандемії.

Раніше президент Бундесбанку Йоахім Нагель заявив, що нинішня слабкість економіки Німеччини є лише тимчасовою, і вона має всі шанси на відновлення.

Раніше повідомлялося, що половина німців вважають, що Німеччина у найближчі десятиліття може втратити статус однієї з провідних економік світу.