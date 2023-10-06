ЗМІ: Німецький уряд очікує рецесію в економіці

Уряд Німеччини очікує рецесію, адже в оновленому економічному прогнозі передбачається, що у 2023 році економіка скоротиться на 0,4% порівняно з минулим роком.

Як пише "Європейсьска правда", про це агентству DPA повідомили джерела в уряді ФРН.

В оновленому прогнозі, який наводять журналісти, серед причин рецесії називаються високі ціни на енергоносії, висока інфляція та послаблення світової економіки, що особливо зашкодило експортно-орієнтованій економіці Німеччини.

Попередня оцінка уряду навесні прогнозувала помірне економічне зростання на рівні 0,4%.

За даними урядових джерел, оновлений прогноз передбачає, що у 2024 році ціни знизяться, однак, рівень інфляції наступного року становитиме 2,6% після середнього показника близько 6% цього року.

Як йдеться у матеріалі, німецький уряд все ще очікує відновлення економічного зростання в майбутньому, з 1,3% зростання в наступному та 1,5% у 2025 році.

Джерела DPA стверджують, що ціни на енергоносії стабілізуються, хоча і на вищому рівні. Провідні економічні дослідницькі інститути та банківські економісти також очікують зниження ВВП цього року.

Перед цим президент Бундесбанку Йоахім Нагель заявив, що нинішня слабкість економіки Німеччини є лише тимчасовою, і вона має всі шанси на відновлення.

Раніше повідомлялося, що половина німців вважають, що Німеччина у найближчі десятиліття може втратити статус однієї з провідних економік світу.

Нагадаємо, перед цим урядова коаліція у Німеччині домовилася про скорочення корпоративних податків на загальну суму 32 мільярди євро протягом чотирьох років, щоб стимулювати економіку.

Інше опитування засвідчило, що більшість німців вважають стан економіки найбільш пріоритетним питанням, яким уряд має займатися у першу чергу. Далі у списку йдуть міграція, захист довкілля та соціальне забезпечення.