Европейский центробанк приостановил рекордное повышение ключевых ставок

Совет директоров Европейского центрального банка на заседании в четверг решил оставить неизменными три ключевые ставки, которые в течение последних месяцев неизменно повышались на фоне экономического кризиса в еврозоне.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕЦБ, сообщает "Европейская правда".

Ставка по кредитам в еврозоне остается на уровне 4,5%, ставка по депозитам – 4%, а ставка по маржинальным кредитам – 4,75%, как это приняли в сентябре.

Совет главного центробанка еврозоны принял свое решение на фоне среднесрочного прогноза инфляции в государствах, которые пользуются евро: она остается высокой, но ее базовые показатели в сентябре начали снижаться.

"Повышение процентных ставок, принятые Советом директоров в прошлом, продолжают мощно влиять на условия финансирования. Это все больше ослабляет спрос и тем самым способствует снижению инфляции", – объясняют в ЕЦБ.

Совет директоров банка считает, что нынешние ключевые процентные ставки ЕЦБ находятся на уровнях, которые, "удерживаясь в течение достаточно длительного времени, внесут значительный вклад" в достижение целевого показателя инфляции в 2% (по итогам сентября она составила 4,3%).

Высокие процентные ставки увеличивают стоимость кредитов для населения и бизнеса. Это должно побудить людей тратить меньше, а цены – снижаться.

В то же время такая политика может влиять на экономический рост, и эта тенденция уже наблюдается в еврозоне. Это происходит на фоне замедления мирового производства, которое особенно сильно бьет по Германии, крупнейшей экономике Европы.