Кількість загиблих громадян Франції внаслідок нападу ХАМАС зросла до 35

Поділитись:

Франція повідомляє про збільшення кількості своїх загиблих громадян внаслідок нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. Відповідні дані французького міністерства закордонних справ наводить Le Figaro, інформує "Європейська правда". За оновленими даними МЗС, 35 громадян Франції загинули внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль. Крім того, дев’ять французьких громадян вважаються зниклими безвісти. Як зазначає видання, Франція, з 35 загиблими, стала іноземною державою, яка найбільше постраждала від дій ХАМАС. Нагадаємо, Національна антитерористична прокуратура Франції веде розслідування за фактом загибелі французьких громадян в Ізраїлі після нападу бойовиків ХАМАС. Вранці 24 жовтня Макрон прибув до Ізраїлю з "візитом солідарності".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.