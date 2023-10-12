Париж почав розслідування загибелі французів через напад ХАМАС на Ізраїль

Національна антитерористична прокуратура Франції в четвер оголосила про початок розслідування за фактом загибелі щонайменше 13 французьких громадян в Ізраїлі після нападу бойовиків ХАМАС.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Про розслідування стало відомо після звернення президента Франції Емманюеля Макрона, в якому він сказав, що в результаті нападу ХАМАС в Ізраїлі загинули 13 французьких громадян.

У Франції вестимуть так зване дзеркальне розслідування – тобто паралельно з ізраїльським, що дозволить опитати французьких жертв – загиблих, поранених або зниклих безвісти – або їхніх родичів і поінформувати їх про хід ізраїльського розслідування.

Прокуратура Парижа в коментарі AFP також повідомила, прокуратура Парижа повідомила, що Національний центр боротьби з ненавистю в Інтернеті розпочав 23 попередні розслідування щодо виправдань тероризму, погроз смерті на релігійному ґрунті та підбурювання до злочинів.

Раніше повідомлялось, що Федеральна прокуратура Німеччини теж розслідує вбивства та захоплення бойовиками ХАМАС заручників з-поміж німецьких громадян під час нападу на Ізраїль.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан стверджує, що МКС зможе розглядати справи, пов’язані з воєнними злочинами, скоєними після нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль із 7 жовтня.