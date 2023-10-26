Количество погибших граждан Франции в результате нападения ХАМАС возросло до 35

Франция сообщает об увеличении количества своих погибших граждан в результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

Соответствующие данные французского министерства иностранных дел приводит Le Figaro, информирует "Европейская правда".

По обновленным данным МИД, 35 граждан Франции погибли в результате нападения ХАМАС на Израиль.

Кроме того, девять французских граждан считаются пропавшими без вести.

Как отмечает издание, Франция, с 35 погибшими, стала иностранным государством, которое больше всего пострадало от действий ХАМАС.

Напомним, Национальная антитеррористическая прокуратура Франции ведет расследование по факту гибели французских граждан в Израиле после нападения боевиков ХАМАС.

Утром 24 октября Макрон прибыл в Израиль с "визитом солидарности".