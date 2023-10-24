Макрон прибув до Ізраїлю з візитом солідарності

Літак президента Франції Емманюеля Макрона прибув до аеропорту в Тель-Авіві у вівторок вранці.

Про це повідомляє французький телеканал BFM TV, пише "Європейська правда".

Президент Франції має почати свій візит до Ізраїлю із зустрічі з родинами загиблих у результаті нападу бойовиків ХАМАС, уточнює телеканал.

Крім того, Макрон зустрінеться з прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньягу, президентом Іцхаком Герцогом і лідерами опозиції, які входять до складу уряду національної єдності.

За словами одного з представників Єлисейського палацу, президент Франції своїм візитом прагне не лише показати солідарність із Ізраїлем, а й зробити "максимально оперативні пропозиції", щоб запобігти ескалації, звільнити заручників, гарантувати безпеку Ізраїлю та працювати над вирішенням конфлікту за принципом "двох держав".

Візит Макрона також матиме особливий резонанс у Франції, мусульманські та єврейські громади якої перебувають у напрузі після вбивства вчителя ісламістським бойовиком, яке французька влада пов'язує з подіями в Газі.

Французький президент послідує за кількома західними лідерами, які відвідали Ізраїль, щоб продемонструвати свою підтримку цій країні, включно з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом та британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком.