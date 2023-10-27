В Швейцарии предлагают ввести обязательную "гражданскую службу" для молодежи, наподобие армии

В Швейцарии собрали достаточное количество подписей для рассмотрения идеи о введении "гражданской службы" для всех молодых людей, наподобие существующей срочной службы для мужчин.

Об этом сообщает SwissInfo, пишет "Европейская правда".

Кампанию за инициативу начали еще несколько лет назад. Идея заключается в том, чтобы все молодые люди, в том числе неграждане, должны были после получения базового образования "отслужить" тем или иным способом – в армии, что сейчас является обязательным только для мужчин, на административной работе, в службах защиты населения, социальных службах и тому подобное.

Инициаторы считают, что это будет способствовать сплоченности общества и будет более правильно с точки зрения равенства прав и обязанностей всех граждан, а также поможет закрыть проблему с нехваткой кадров в некоторых сферах.

Авторы называют идею "конструктивным предложением для реагирования на вызовы безопасности, социальные, климатические вызовы современности и поляризацию общества".

Продвигать идею начала ассоциация из Женевы Service Citoyen ("Гражданская служба"), ее поддерживают также несколько центристских партий и других общественных объединений.

Оппоненты идеи критикуют ее за то, что это может привести к занижению зарплат в соответствующих сферах, и что вместо повышения гендерного равенства эффект будет противоположным, потому что на женщин и без того ложится подавляющая доля неоплачиваемой хозяйственной работы по дому и уход за детьми.

"Равенство – это не значит, что женщины должны служить, а чтобы и для мужчин служба в армии не была обязательной", – заявляет одна из организаций.

Некоторые аргументируют, что обязательство работать на определенной общественной работе может расцениваться как принудительный труд и в таком случае будет противоречить международному законодательству.

Напомним, недавно в Швейцарии прошли парламентские выборы, на них победила правопопулистская Швейцарская народная партия (SVP).

Подробнее на эту тему – в статье Менее зеленая и более правая Швейцария: что изменили парламентские выборы.