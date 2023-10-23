На парламентських виборах у Швейцарії перемогли правопопулісти

На парламентських виборах у Швейцарії перемогла правопопулістська Швейцарська народна партія, яка показала один з найкращих результатів в історії політсили.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Swissinfo.

Остаточні результати виборів до 200-місної Національної ради показують, що Народна партія отримала дев'ять додаткових місць (загалом 62), соціал-демократи – два (41) і Центристська партія – одне (29). Радикально-ліберальна партія втратила одне місце (28), Зелені – п'ять (23), а "зелені ліберали" – шість (10).

Явка виборців склала 46,6%, порівняно з 45,1% чотири роки тому.

У 46-місному Сенаті найбільше місць поки що отримали Центристська партія і Радикально-ліберальна партія, але оскільки в деяких кантонах жоден з кандидатів не набрав абсолютної більшості (понад 50% голосів), буде необхідний другий тур виборів, який відбудеться в листопаді.

Опитування показували, що SVP набере 28,1% голосів.

Посилення позицій ультраправих, імовірно, вплине на риторику влади щодо міграційних питань – які Швейцарська народна партія активно використовувала у виборчій кампанії – та зменшить увагу до проблеми кліматичних змін.

Федеральна комісія Швейцарії проти расизму звинуватила SVP у проведенні ксенофобської кампанії в соціальних мережах, оскільки партія підкреслювала кримінальні справи, скоєні іноземцями.