Грузія запропонувала себе як посередника у переговорах Вірменії і Азербайджану

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі після зустрічі з прем’єрами Азербайджану та Вірменії заявив, що його країна готова бути посередником у переговорах Єревана і Баку про нормалізацію відносин.

Про це повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода" та "Эхо Кавказа", пише "Європейська правда".

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян і прем’єр Азербайджану Алі Асадов приїздили до Тбілісі у рамках форуму "Шовковий шлях". Ввечері у четвер відбулася їхня зустріч за участі грузинського прем’єра Іраклія Гарібашвілі, деталі якої не оприлюднювали. Переговори лідерів тривали кілька годин..

Після того на спільному брифінгу з Асадовим Гарібашвілі заявив, що Грузія готова стати посередником у переговорах Вірменії та Азербайджану про нормалізацію відносин.

"Як неупереджений, нейтральний, об’єктивний посередник і друг обох країн, Грузія зацікавлена у встановленні сталого миру у нашому регіоні.Я особисто як голова уряду готовий взяти у цьому участь", – заявив Гарібашвілі.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час своєї нещодавньої поїздки до Грузії казав, що готовий говорити з Пашиняном у Тбілісі, якщо Вірменія погодиться. Нагадаємо, Алієв не поїхав на зустріч європейської політичної спільноти у Гранаді, де планувалася його зустріч з Пашиняном за посередництва ЄС.

Прем’єр Вірменії тоді відреагував словами, що Азербайджан, схоже, хоче "нейтралізувати" вже погоджені принципи.

Нагадаємо, раніше цього тижня міністри закордонних справ Азербайджану та Вірменії провели переговори у Тегерані за участі Ірану, Туреччини і Росії.