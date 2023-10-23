Вірменія та Азербайджан проведуть переговори за участі Ірану, Туреччини і Росії 

Міністри закордонних справ Азербайджану та Вірменії проведуть переговори про нормалізацію відносин у Тегерані за участі глав МЗС Ірану, Туреччини і Росії.

Як повідомляє Reuters, пише "Європейська правда", таку інформацію поширили іранські та російські інформагентства.

Темою зустрічі названо "рух до мирної угоди" між Вірменією і Карабахом після того, як Баку повернув під свій контроль Нагірний Карабах.

Це також перша з того часу зустріч глав МЗС цих країн із міністром закордонних справ Росії.

В Ірані анонсували цю зустріч як наміри поговорити про регіональні питання "без втручання нерегіональних гравців".

Як відомо, після операції Азербайджану з повернення Карабаху офіційний Єреван активізував курс на зближення із Заходом, а у ЄС обговорюють збільшення підтримки Вірменії.

У Росії з цього приводу заявили, що Вірменія перетворюється на "Україну №3".

Раніше у жовтні вірменський прем’єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що Єреван і Баку за підсумками зустрічей за європейського посередництва сформулювали "дорожню карту" нормалізації відносин.